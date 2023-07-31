الإثنين 31 يوليو 2023
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حجازى: امتحانات الثانوية العامة كانت تتم بشفافية

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة كانت تتم بشفافية، موضحاً وجود كاميرات مراقبة، قائلاً: "متابعين ومراقبين كل شيء".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أنه تم تحويل أي شخص مخالف للنيابة، وأن الجميع بذل مجهودا كبيرا من أجل نجاح امتحانات الثانوية.

وعن الإجراءات التي قامت بالوزارة، كشف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة شكلت لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل التصحيح، فضلاً عن أنه تم تغيير العديد من رؤساء اللجان وقت الامتحانات.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، خلال المؤتمر الصحفي أسماء أوائل الثانوية العامة من الشعب المختلفة علمي بشعبيته رياضة وعلوم، وشعبة أدبي، متمنياً النجاح والتوفيق للطالب.

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