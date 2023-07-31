كثر البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023برقم الجلوس فقط، وذلك بسبب الحديث عن قرب اعتماد النتيجة وظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط، في سياق السطور التالية.

وخاض طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت، وقسمت الامتحانات ما بين 85% أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، علمًا بأن الهدف من طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات هو إنتاج المعرفة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب فور اعتمادها رسميا من خلال اللينك التالي:

نقدم لجميع طلاب وطالبات من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بكل سهولة.

- (الخطوة الأولى): عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور من خلال الرابط التالي:

- (الخطوة الثانية): ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة

- (الخطوة الرابعة): سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ستوفر وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الدور الأول على الفور، وسوف يؤدي الطلاب الامتحانات في موعد التي ستعلنه الوزارة، ومن ثم إعلان النتيجة، وفتح تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة وسائل الاعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بالثانوية العامة لعام 2023.