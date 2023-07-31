Link.. لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور.. بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يرتفع البحث عن موعد ظهور النتيجة، بالإضافة إلى رابط الإستعلام عنها، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

في البداية حددت وزارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وقالت الوزارة في بيان رسمي إنَّه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأول من أغسطس المُقبل، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ومن خلال لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور، يمكنك متابعة النتيجة خطوة بخطوة، حيثُ سيتم نشرها عبر هذا الرابط (هنـــــا) بشكل حصري فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور

ونرصد لكم لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور، حيثُ يستطيع الطلاب معرفة النتيجة الثانوية من خلال الدخول عبر هذا الرابط هنـــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

- قم باختيار أيقونة لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة لعام 2023.

- حدد الشعبة الدراسية، سواء كانت علمية أو أدبية.

- قم بوضع علامة صح على محافظة إقامتك.

- أدخل جميع البيانات الضرورية عن الطالب الذي يرغب في الاستعلام، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

- اكتب رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

- سجل وسيلة تواصل مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

- اضغط على كلمة "حفظ" لحفظ البيانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات بداية أغسطس المقبل، حيث من المقرر في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.