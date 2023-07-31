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تحقيقات ومتابعات

الآن.. من هنا الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عام 2023 

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ازداد البحث من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وذويهم للعام 2023 عن موع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، عبر محرك "جوجل" الشهير، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن الطلاب الأوائل بالثانوية العامة، والنتيجة بشكل عام.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وبالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، قدمت "الدستور" موقع للاستعلام عن نتيجة ثانوي عام، نقدم لكم موقع نتيجة الثانوية العامة 2023:

 

كان أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها لتظهر عبر البوابة الرسمية للوزارة، ونشر الدكتور رضا حجازي، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم اعتمادها وظهورها في أول أيام شهر أغسطس المقبل".

وخلال أيام التصحيح كان تم الإعلان عن أن نتائج الامتحانات مبشرة عقب البدأ في عمليات التصحيح في نصف عدد أوراق مادة الكيمياء، حيث حصل نحو ألف طالب على الدرجة النهائية بمادة الكيمياء التي تخوف منها العديد من الطلاب.

 

موقع الاستعلام عن نتيجة ثانوي 2023

 

يمكن للطلاب والأهالي بالصف الثالث الثانوي الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 من خلال الضغط على هذا الرابــط.

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نتيجة الثانوية العامة 2023

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

-يمكن الحصول على النتيجة من خلال الضغط على الرابط المخصص للنتيجة في الأعلى.

-ويليه خطوة دخول الطالب برقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

-وتظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 متضمنة درجات كل مادة، وحالة الطالب سواء كان ناجح أم راسب أم سيؤدي امتحانات الدور الثانى.

 

الجدير بالذكر أن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة خلال 2021/2022 بلغت نحو 75.04% مرتفعة، وجاء ذلك  بذلك مقارنة بعام 2020/2021 والتي بلغت فيه نسب النجاح 74%.

 

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