بالدرجات.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور.. يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط مفتوح متاح على موقع جريدة الدستور، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي. كما توفر الوزارة عدة روابط للاستعلام عن النتائج، وهي موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع مركز المعلومات، وبوابة الثانوية العامة.

ونرصد في التقرير التالي بالدرجات.. اعرف نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور:

نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حدد المجموع الكلي لنتائج الثانوية العامة الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة، وهو 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاثة: علمي علوم، علمي رياضيات، وأدبي.

وأشار حجازي إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحان كانت تتم بطريقة إلكترونية، وتم تصحيح ورقة إجابة البابل شيت بنسبة 100%، بينما تخضع ورقة إجابة الأسئلة المقالية لعدة مراجعات دقيقة.

وجاء توزيع درجات الثانوية العامة لجميع المواد كالتالي:

المواد التي لا تضاف للمجموع ولكن بها نجاح ورسوب وهي التربية الدينية 25 درجة، ودرجة النجاح : 12.5 درجة، والتربية الوطنية 25 درجة، ودرجة النجاح: 12.5 درجة، والاقتصاد والإحصاء 25 درجة، ودرجة النجاح: 12.5 درجة.

وجاء توزيع درجات المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة، ودرجة النجاح : 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ودرجة النجاح : 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ودرجة النجاح : 20 درجة

الأحياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الكيمياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الفيزياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الجيولوجيا 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

التاريخ 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الجغرافيا 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الرياضيات البحتة 60 درجة، ودرجة النجاح : 15 درجة

الرياضيات التطبيقية 60 درجة، ودرجة النجاح : 15 درجة

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس



يمكن للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال الرابط المتاح على موقع جريدة الدستور، وذلك بإدخال رقم جلوسهم والضغط على زر العرض، حيث ستظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي، وذلك على الرابط التالي https://natega.dostor.org/.

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