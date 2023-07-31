الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

لينك نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس.. يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر، ولذلك نرصد لكم من خلال الدستور كل ما يختص بهذا الشأن في التقرير التالي:

 

نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس

يمكن لطلاب القسم الأدبي والقسم العلمي الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة عبر رابط نتيجة موقع الدستور https://natega.dostor.org/ ، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ ، عن طريق الدخول إلى بوابة الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس. سيتم عرض النتيجة بسهولة، وفي حالة وجود ضغط يجب الانتظار بضع دقائق. 

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

 

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

في نتيجة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية لعام 2023، يتم تقسيم المجموع الكلي البالغ 410 درجة على النحو التالي:

- مادة اللغة العربية بـ 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) بـ 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية) بـ 40 درجة.

- مادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا والإستاتيكا) بـ 60 درجة.

- مادة الفيزياء بـ 60 درجة.

- مادة الكيمياء بـ 60 درجة.

- مادة الأحياء بـ 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم بـ 60 درجة.

- مادة التاريخ بـ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا بـ 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق بـ 60 درجة.

- مادة علم النفس بـ 60 درجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت  مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى: 

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة. 

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة https://natega.dostor.org/ 

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