أكثر ما يشغل بال الأهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي خلال هذه الساعات الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك البحث عن بوابة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي عن طريقها يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بالثانوية العامة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم:

يتكمن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتبع هذه الخطوات:

3 ثانوي.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

-يتم الدخول على https://natega.dostor.org/ أو بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصصة لنتيجة الثانوية العامة 2023

-ويليه الضغط على كلمات "بوابة الثانوية العامة" أعلي اليسار.

-ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض النتيجة حتى تظهر بعد إعلانها رسميًا.

طريقة تحويل نتيجة الصف الثالث الثانوي لنسبة مئوية

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكل درجات ويمكن للطالب تحويلها إلى نسبة مئوية من خلال تنفيذ عدة خطوات حيث يضرب الرقم الذي حصل عليه الطالب على ×100÷410 حتى يظهر الناتج.

الجدير بالذكر أن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

ظهرت بعض المؤشرات لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى للقبول بكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وجاءت على النحو التالي:

كليات الطب التي تتضمن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي يجب ان يكون الطالب حاصل على 364 درجة بنسبة 88.7% و 375 درجة 91.5%، ومن المفترض الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 360 درجة بنسبة 87.8%.

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