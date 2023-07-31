الإثنين 31 يوليو 2023
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وزير التعليم: 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية

جريدة الدستور

كشف  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، في كفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة.

 وأوضح أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أبدا ولكن بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غشي، وهناك "باركود" على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله فى غضون 5 دقائق.

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