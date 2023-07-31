محافظ أسيوط يهنئ الطالبين محمود عبدالفتاح وإبرام جمال لتفوقهما في الثانوية العامة

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطالبين "محمود محمد عبد الفتاح" و"إبرام جمال حنين" أبناء محافظة أسيوط لحصولهما على المركزين الأول والثامن ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022-2023 معبراً عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تم إعلانها اليوم الاثنين.

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير للطالب "محمود محمد عبدالفتاح" ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري "مدرسة البداري الثانوية المشتركة" لحصوله على المركز الأول علمي علوم بمجموع 403 درجة والطالب "إبرام جمال حنين" ابن مدينة أسيوط "بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين" لحصوله على المركز الثامن علمي رياضة بمجموع 405 درجة كما هنأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين في الشهادة الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.

وأعلن المحافظ تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى إنه سيقوم بتكريم الأوائل بديوان عام المحافظة في أقرب وقت معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط حصول طالبين على المركز الأول علمي علوم والمركز الثامن علمي رياضة.

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