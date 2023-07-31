الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الطالبين محمود عبدالفتاح وإبرام جمال لتفوقهما في الثانوية العامة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطالبين "محمود محمد عبد الفتاح" و"إبرام جمال حنين" أبناء محافظة أسيوط لحصولهما على المركزين الأول والثامن ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022-2023 معبراً عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تم إعلانها اليوم الاثنين.

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير للطالب "محمود محمد عبدالفتاح" ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري "مدرسة البداري الثانوية المشتركة" لحصوله على المركز الأول علمي علوم بمجموع 403 درجة والطالب "إبرام جمال حنين" ابن مدينة أسيوط "بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين" لحصوله على المركز الثامن علمي رياضة بمجموع 405 درجة كما هنأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين في الشهادة الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.

وأعلن المحافظ تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى إنه سيقوم بتكريم الأوائل بديوان عام المحافظة في أقرب وقت معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط حصول طالبين على المركز الأول علمي علوم والمركز الثامن علمي رياضة.

IMG-20230731-WA0081
IMG-20230731-WA0081
IMG-20230731-WA0080
IMG-20230731-WA0080
الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الشهادة الثانوية العامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العملية التعليمية الناجحين في الشهادة الثانوية تطوير العملية التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة عصام سعد محافظ أسيوط محافظة أسيوط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان