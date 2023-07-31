أخبار الظهيرة.. تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف.. والتعليم: شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم في نشرة "أخبار الظهيرة" أهمها.

تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم

تشيع جنازة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد العزاء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2023.. اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة، والتفاصيل الكاملة عن نتيجة الثانوية العامة 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"الدستور" تنشر أسماء المعينين باتحاد الغرف التجارية

حصلت الدستور على أسماء المعينين من قبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير باتحاد الغرف التجارية، يعين السادة الواردة أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"التعليم": شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شرائح مجاميع الثانوية العامة لعام 2023 متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب، واصفًا نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام البالغ 78.81%، بأنها مؤشر لانخفاض شرائح تنسيق القبول الجامعي هذا العام، قائلًا: التنسيق سيكون أقل بقليل عن شرائح التنسيق العام الماضي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أول تعليق من طارق حامد بعد خضوعه لعملية جراحية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، عن خضوع طارق حامد، المحترف ضمن صفوف الفريق، لعملية جراحية، يأتي ذلك بعدما تعرّض طارق حامد للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية" لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رغم التراجع الطفيف.. النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ حوالى عام

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ 3 أشهر، اليوم الإثنين، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام، وبحسب وكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.9 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، ليسجل 80.41 دولار للبرميل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بالاسم فقط| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم فقط وننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن للاطلاع على الدرجات كاملة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)