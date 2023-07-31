الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من طارق حامد بعد خضوعه لعملية جراحية

طارق حامد
طارق حامد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، عن خضوع طارق حامد، المحترف ضمن صفوف الفريق، لعملية جراحية.

يأتي ذلك بعدما تعرّض طارق حامد للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية".

اتحاد جدة السعودي يعلن خضوع طارق حامد لعملية جراحية ناجحة

ونشر النادي السعودي عدة صور لـ طارق حامد، مرفقة بتعليق "طارق حامد يجري عملية جراحية ناجحة".

كما حرص أنمار بن عبدالله الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي اتحاد جدة، على الاطمئنان على سلامة طارق حامد وحالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

أول تعليق من طارق حامد بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

ونشر طارق حامد صورة لإصابته الخطيرة، مُعلقًا عليها: "لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمدلله".

وكان طارق حامد قد تعرّض للإصابة بعد تدخل قوي من اللاعب حسين الساعدي، ليحصل على بطاقة حمراء، ويتم طرده من اللقاء بعد الرجوع إلى «الفار»؛ بسبب تدخله العنيف.

كما تم إسعاف طارق حامد في أرض الملعب، ليضطر مدرب اتحاد جدة لاستبداله، ليحل محله سلطان الفرحان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي قد حقق فوزًا ثمينًا على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف، سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، والتي تضم أندية الشرطة العراقي الصفاقسي والترجي التونسيين.

طارق حامد اتحاد جدة السعودي عملية جراحية البطولة العربية كأس الملك سليمان للأندية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان