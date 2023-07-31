أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، عن خضوع طارق حامد، المحترف ضمن صفوف الفريق، لعملية جراحية.

يأتي ذلك بعدما تعرّض طارق حامد للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية".

اتحاد جدة السعودي يعلن خضوع طارق حامد لعملية جراحية ناجحة

ونشر النادي السعودي عدة صور لـ طارق حامد، مرفقة بتعليق "طارق حامد يجري عملية جراحية ناجحة".

كما حرص أنمار بن عبدالله الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي اتحاد جدة، على الاطمئنان على سلامة طارق حامد وحالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

أول تعليق من طارق حامد بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

ونشر طارق حامد صورة لإصابته الخطيرة، مُعلقًا عليها: "لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمدلله".

وكان طارق حامد قد تعرّض للإصابة بعد تدخل قوي من اللاعب حسين الساعدي، ليحصل على بطاقة حمراء، ويتم طرده من اللقاء بعد الرجوع إلى «الفار»؛ بسبب تدخله العنيف.

كما تم إسعاف طارق حامد في أرض الملعب، ليضطر مدرب اتحاد جدة لاستبداله، ليحل محله سلطان الفرحان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي قد حقق فوزًا ثمينًا على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف، سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، والتي تضم أندية الشرطة العراقي الصفاقسي والترجي التونسيين.