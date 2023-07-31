"التعليم": شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شرائح مجاميع الثانوية العامة لعام 2023 متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب، واصفًا نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام البالغ 78.81%، بأنها مؤشر لانخفاض شرائح تنسيق القبول الجامعي هذا العام، قائلًا: التنسيق سيكون أقل بقليل عن شرائح التنسيق العام الماضي.

وأوضح وزير التعليم أن من ضمن الإجراءات المتخذة هذا العام لمكافحة الغش هو أنه تمت إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية والنزاهة وكل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن هناك كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة، ويتم التواصل معهم بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه تم إلغاء كل تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر.

وأكد أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب، وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.