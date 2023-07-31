بالاسم فقط| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

متاح هنا رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم فقط يمكن الدخول على التالي: https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال لينك بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/ ، أو على موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

يتوفر الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة عبر اللينك التالي: https://natega.dostor.org/

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية .

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة .

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ،

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.



أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية .

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية.

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم



أميمة محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية .

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.



دقائمة أوائل الثانوية العامة 2023، الطلاب المكفوفين والدمج والمتفوقين

الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

الطالب الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.

الطالب على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

الطالب ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية»: 50 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»: 40 درجة.

المواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع»: 60 درجة لكل مادة.

مادة الرياضيات التطبيقية: 60 درجة.

مادة الرياضيات البحتة: 60 درجة.

المواد العلمية «الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا»: 60 درجة.