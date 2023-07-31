رغم التراجع الطفيف.. النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ حوالى عام

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ 3 أشهر، اليوم الإثنين، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.9 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر المقبل، مع شح الإمدادات العالمية.

واستقر الخامان يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل الماضي، ليواصلا تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية، وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.