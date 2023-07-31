الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم

عبد الله حسن يوسف
عبد الله حسن يوسف

تشيع جنازة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد العزاء. 

وكانت أسرة الفنان حسن يوسف قد دخلت في حالة انهيار تام عقب علمهم بوفاة نجلهم الأصغر عبدالله عن عمر ناهز الـ35 عامًا. 

واستلمت الأسرة جثمان الفقيد أمس من مستشفى العلمين. 

وكان عبدالله حسن يوسف قد تعرض أمس الأول لحادث غرق بمنطقة العلمين، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين. 

وكشفت مصادر أن عبدالله حسن يوسف كان في عطلة صيفية بصحبة أصدقائه بمدينة العلمين، ولكنه تعرض للغرق عقب نزوله للبحر، حيث ظل يصارع الأمواج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه إلى بارئها.

وخيم الحزن على الوسط الفني فور علمهم بالحادث، وحرص عدد من النجوم على نعى الفقيد الراحل ومواساة الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي. 

يذكر أن عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للنجم حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة، ولم يكن عبدالله حسن يوسف دائم الظهور الإعلامي. 

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