زاد البحث عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023، بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس، وعلم الطلاب درجاتهم للعام الدراسي 2022/2023، واستعدادهم للمرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

ننشر في التقرير التالي توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023، وفق ما جاء به تنسيق العام الماضي 2022 للجامعات والتي من المتوقع أن تكون متقاربة وفق نسب النجاح.

أيام قليلة ويتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبها الأدبية والعلمية علوم ورياضة، لكي يستعد الطلاب لتقديم أوراقهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وفق مؤشرات العام الماضي، كان تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، أما تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

ويكون التقديم في تنسيق الكليات من خلال موقع التنسيق الالكتروني وهو الموجود هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/، ويتم الإعلان عن خطوات وشروط التنسيق فور فتح الباب لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم ولفترة محددة حتى تبدأ باقي المراحل.



نتيجة الثانوية العامة 2023

في ظهر أمس، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتيجة الثانوية العامة للطلاب للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي 2022/2023، كما أعلن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة كذلك.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط موقع الدستور https://natega.dostor.org/، اكتب رقم الجلوس، ثم اضغط على النتيجة.

إحصائيات طلاب الثانوية العامة 2023



بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ما يصل إلى 763.206، وكان عدد الحاضرين للامتحانات 759.676، وبلغ عدد الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.

وعدد الطلاب المنتقلين إلى للدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة فهو 118.605، وعدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لعدد الناجحين 78.81%، وفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.