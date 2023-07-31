"الستات مايعرفوش يكدبوا" يحتفى بأوائل الثانوية العامة

قال محمد فيصل، التاسع على علمي علوم، إن المذاكرة بالكيف وليس بالكم:"لست معترفًا بعدد ساعات المذاكرة الكثيرة دون تركيز".

حلم الأوائل

وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “CBC” أنه كان يرغب في أن يكون من أوائل الثانوية العامة:"اجتهدت وربنا سبحانه وتعالى كرمني وحققت حلمي".

وتابع: "الثانوية العامة سنة شاقة جدًا وكان ليا وقت فراغ خاص بيا، ناوي على طب ونفسي أتخصص في قسم الجراحة".

الثانوية العامة

في السياق، قالت فرح محمد، الثالثة على الشعبة الأدبية ‘إنها كانت تريد الحصول على المركز الأول بالإدارة التعليمية الخاصة بها، لكن كرم الله كان أكبر وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للشعبة الأدبية:" أنا فرحانة جدًا ونفسي أدخل كلية الألسن".