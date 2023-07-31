الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لخريجي الثانوية العامة.. 5 كتب مهمة تؤهلك للمرحلة الجامعية

كتب
كتب

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يستعد الآلاف من الطلبات للالتحاق بالمرحلة الجامعية وسط تساؤلات حول طريقة الاستعداد لتلك المرحلة.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز 5 كتب، تُساعد الطلاب على مزيد من الأدوات لخوض المرحلة الجامعية.

كتاب الجامعة ترحب بك
من تأليف جاسم بن هارون، ويستعرض هذا الكتاب التجربة التي مر بها الطالب جاسم الهارون أثناء المرحلة الجامعية، وكيفية حصوله على البكالوريوس بعد أن درس في عدة تخصصات، وواجه العديد من الصعوبات، ويوضح بالتفصيل الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها حتى يستقر على تخصص معين.

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب التي بمثابة دليل الدراسة الجامعية، ويتكون من 9 فصول يستطيع الطالب التعرف فيهم على أسرار النجاح والتفوق والصعود إلى القمة في تلك المرحلة، وكيفية اختيار التخصص الدراسي وإدار ة الحياة الجامعية.

كتاب عشرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعة
من تأليف ياسر عبد الكريم، يتناول الكتاب بداية عن خطة الدراسة التي سيجدها الطالب في الجامعة، ثمبعد ذلك يشرح أنماط التعلم، وما هو نمطك أيها الطالب في التعلم حتى لا تقع في الفخ الذي يقع فيه الكثيرون حينما يقارنون أنفسهم بمن غيرهم.


كتاب الطالب الجامعي إلى القمة
من تأليف بلال الحديثي، يوضح الكتاب كل ما تريد معرفته أيها عن الحياة الجامعية، فهو بمثابة المرشد لك في الحياة الجامعية بكل ما فيها بداية من التعرف على الأصدقاء نهاية بالسنة الأخيرة، وهى حياة لم تعهدها ومختلفة عما مضى.


كتاب دليل الطالب الجامعي
ويتحدث الكتاب يشرح لك الحياة الجامعية، ويخبر الطالب عن العادات التي من المفترض أن تتبعها في الجامعة، ويقدم الكتاب نصائح عن كيفية التصرف في المواقف المختلفة.


كتاب أدرس بذكاء وليس بجهد
ويعرض المؤلف كيفن بول في كتابه نظامًا كاملًا للتعلم، بداية من طرق المذاكرة وكيفية التعامل مع المحاضرات الدراسية وصولًا إلى كيفية الاستعداد للامتحانات، إلى جانب أن هذا الكتاب مليء بالمعلومات التي تفيد الطالب ويتعلمها.

كتاب دليل الطالب الجامعي كتاب أدرس بذكاء وليس بجهد كتاب الطالب الجامعي إلى القمة كتاب عشرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعة كتاب الجامعة ترحب بك مرحلة الثانوية العامة المرحلة الجامعية

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