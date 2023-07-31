الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

متاح الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023 من خلال الرابط الإلكتورني من موقع “الدستور” للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 خلال ثواني قليلة.

 

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع السيرش “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في أسرع وقت بشكل إلكتروني.

 

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً بشكل مكثف عبر السوشيال ميديا للحصول على  نتيجة ثانوية عامة 2023، وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 

متاح الان.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023 

 

تستطيع الأن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 إلكترونياً من خلال إدخال بيانات الطالب بالاسم ورقم الجلوس الخاص به من خلال موقع “الدستور” عبر اللينك التالي: أضغط هنا. https://natega.dostor.org/

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

تستطيع الأن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة عبر الرابط الإلكتروني الخاص على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في البداية يجب أن على ولي الأمر او طالب الشهادة الثانوية العامة الدخول أولا عبر الرابط الإلكتروني أضغط هنا. http://thanwya.emis.gov.eg/

ثم يقوم طالب  الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بأختيار أيقونه بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة، وكتابه كافة البيانات الخاصة بالطالب وهي أسمه ورقم جلوسه ويتأكد من إدخال بياناته بشكل صحيح، وأخيراً يضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023 لتظهر له خلال ثواني قليلة جداً.

 

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