الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اتأكد من نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

أرشيفية
أرشيفية

يختلف الكثير من طلاب الثانوية العامة، حول إمكانية الوصول لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ويمكن القول إن الوصول إلى  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها حصول طلاب اللصف الثالث الثانوي على نتائجهم. 

 

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن 

موقع جريدة الدستور، يقدم للقراء خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة باستخدام أرقام الجلوس من خلال الرابط التالي https://natega.dostor.org/ فقط قم بالضغط على هذا اللينك وإدخال رقم جلوس الطالب، وبعدها يمكن الحصول على النتيجة بالنسبة المئوية. 

 

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الأخرى حريصة على أن يحصل طلابها على نتيجة الثانوية العامة بسهولة وفور صدورها، ولذلك خصصت نافذة عبر موقعها الرسمي، وهو موقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال الموقع يمكن الوصول إلى الأيقونة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة لعام 2023، والحصول عليها بسهولة باستخدام أرقام الجلوس وذلك من خلال الرابط التالي:

http://thanwya.emis.gov.eg/ 

 

نسبة النجاح ترتفع عن العام الماضي:

بزيادة بلغت 5% تجاوز عدد الطلاب الناجحين هذا العام، أقرانهم الذين خاضوا الاختبارات نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لعام 2023  نحو ٧٦٣ الف و٢٠٦ طالبا .

 

لم يحضر العدد المتقدم للاختبارات بالكامل وإنما حضر من بينهم عدد 759 الف و767 طالبا، ومن بين هؤلاء الطلاب الذين حضروا الاختبارات تأتي نسبة الناجحين على النحو التالي 598الف و723طالبا ، بنسبة نجاح 78.81%.

 

نسبة النجاح في مدارس مصر المختلفة

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن النسب المئوية التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع مدارس مصر، فالنسبة لم تكن موحدة، والطلاب الذين يخضعون للدراسة في المدارس الحكومية تختلف نتائجهم عن الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة واللغات، وجاء ذلك على النحو التالي:

 

-النسبة المئوية للنجاح في الثانوي العام بلغت 84.0%.

 

-النسبة المئوية للنجاح في المدارس الرسمية لغات 88.6%.

 

-النسبة المئوية للنجاح في مدارس الخاص معان 90.4%.

 

-النسبة المئوية للنجاح في المدارس الخاصة لغات 91.5%.

 

-النسبة المئوية للنجاح في مدارس المنازل وخدمات 52.0%.

 

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