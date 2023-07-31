الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كيف تختار كلية مناسبة لمستواك

جريدة الدستور

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يأتي تنسيق الجامعات 2023 حيث يعد اختيار الكلية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك، لذا لابد من تحديد العوامل الأكثر أهمية لنمط حياتك وما الذي تأمل في الحصول عليه من التعليم العالي، وبالتالي وبمجرد تحديد هذه العوامل، يمكنك إنشاء قائمة مختصرة بالكليات المناسبة لك والبدء في البحث عنها.

تنسيق الجامعات 2023

ومن خلال هذا التقرير نستعرض كيفية مقارنة الكليات ضمن تنسيق الجامعات 2023، وما الذي تبحث عنه في الكلية، وكيفية تقدير فرصك في الالتحاق بكلية أحلامك، وفقًا لـ« bestcolleges».

كيفية مقارنة الكليات وتضييق قائمتك

ليس من السهل دائمًا اتخاذ قرار بشأن الكلية للتقدم إليها أو الحضور، باتباع الخطوات أدناه ، يمكنك اختيار الكلية المناسبة والشعور بالرضا عن قرارك.

الخطوة الأولى: قم بعمل قائمة بالكلية

اجلس مع والديك أو أي شخص تثق به، مثل مدرس لوضع قائمة بالكليات التي تهمك، و ناقش الأمر معهم.

الخطوة الثانية: رتب رغباتك واحتياجاتك

يمكن أن تساعد معرفة ما تريده وتحتاجه من تجربة الكلية في تقليص القائمة الأولية للكليات. 

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الآن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

الخطوة الثالثة: قم بزيارة الكلية

يظل الإنترنت مصدرًا رائعًا للبحث في الكليات والجامعات والتعرف على برامج الدرجات العلمية والتعرف على أعضاء هيئة التدريس والموظفين، أو زيارة الحرم الجامعي شخصيًا.

من خلال استكشاف الحرم الجامعي، يمكنك أنت وعائلتك الشعور بشكل أفضل بثقافة المؤسسة، وطرح الأسئلة ، وتناول الطعام في الكافيتيريا، وتصفح السكن داخل الحرم الجامعي إذا وجد.

الخطوة الرابعة: وزن إيجابيات وسلبيات كل كلية

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه، حان الوقت للجلوس مع أحد موثوق به لتقييم إيجابيات وسلبيات كل كلية ومعرفة أي منها يلبي معاييرك بشكل أفضل. 

يمكن أن يؤدي جمع معلومات وافية عن الكليات المستهدفة إلى إعدادك بشكل أفضل لاختيار كليتك والعثور على الكلية الأنسب لك.

 

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