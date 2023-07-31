الآن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.. يستعد طلاب الثانوية العامة لأعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2023 حيث بدأ البحث عن موقع التنسيق الالكتروني 2023 وموقع تنسيق الثانوية العامة 2023.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

وأعد المكتب الإعلامى بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، س و ج عن كيفية الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى:



ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى: https://tansik.digital.gov.eg/ بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.





خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023:

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع أي مصاريف إلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. خطوات الاستعلام:

1-الدخول على رابط النتيجة من هنا

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

ونوضح في التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا

https://natega.dostor.org/

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.



وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

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