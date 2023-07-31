الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. الموعد والرسوم

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 محور اهتمام طلاب الشعبة العلمية والأدبية حاليا وذلك عقب معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم تفعيله فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الطلاب.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023/2024

يمكن لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق الاجابة من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في المواد التي يشكون في درجاتها حيث يسدد الطالب الرسوم المطلوبة وتسجيل بيانات الطالب من خلال الموقع الإلكتروني وفقا للخطوات المتبعة وهى كما يلي :-

  • الدخول على الموقع الإلكتروني السابق ذكره.
  • اختيار أيقونة تظلمات طلاب الثانوية العامة.
  • إدخال بيانات الطالب المنظلم كاملة.
  • تحديد المادة المتظلم عليها.
  • كتابة رقم جلوس الطالب بدقة.
  • إدخال وسيلة تواصل (بريد إلكتروني، رقم هاتف محمول).
  • تحميل الأوراق المطلوبة وأبرزها إيصال سداد الرسوم.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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الدرجات بالتفصيل| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي برقم الجلوس

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وزير التعليم: التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 تبدأ الخميس المقبل

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023/2024

يدفع الطالب الراغب في تقديم تظلمات على المواد التي يشك في درجاتها والمقدرة بـ 300 جنيه للمادة الواحدة من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعيليم الفني على رأسها مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم إيداع المبلغ على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وجاءت أماكن التظلمات في المحافظات كما يلي :-

  • مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالإسكندرية لتظلمات محافظات ( الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، الاسكندرية).
  • مدرسة المنصورة الثانوية بنين بمدينة المنصورة لتظلمات محافظات ( الدقهلية، الشرقية، دمياط).
  • مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط لتظلمات محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد).
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بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات| تفاصيل

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وزير التعليم: التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 تبدأ الخميس المقبل

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023/2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الخميس المقبل موعد تقدين تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وتستمر لمدة 15 يوم فقط.

 

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