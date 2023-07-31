في 10 ثوان| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدرجات
ينتظر أكثر من 783 ألف طالبًا وطالبة وأولياء أمورهم لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس واعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، بين ترقب لأحلام تتحقق في الوصول لكليات القمة وطموحات في مستقبل دراسي، وحذر من تعثرها، كون مجموع الثانوية العامة هو المحدد الأهم في تنسيق الكليات والمعاهد.
نتيجة الثانوية العامة 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم .... بنسبة نجاح 78.8% من إجمالي أعداد المتقدمين للامتحانات.
وبلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية 78.74% من إجمالي 276211 طالبًا وطالبة.
وسجلت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023علمي علوم 78.62% من إجمالي 391671 طالبًا وطالبة.
فيما سجل نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات 79.78% من إجمالي 98658 طالبًا وطالبة.
78.62%، ونسبة النجاح في علمي رياضة: 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي: 78.74%.
مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023
بلغ عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 على مستوى الجمهورية ... طالب وطالبة، موزعين ما بين .. طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، وعدد .. طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد .. طالب وطالبة بالشعبة علمي رياضيات.
وتباينت نسبة النجاح في مواد الثانوية العامة 2023، وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم، على النحو التالي:
- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90% وبلغت نسبة الحاصلين على 95% من المجموع الكلي للمادة أكثر 1.5% من عدد الطلاب.
- نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91% وبلغت نسبة الحاصلين على درجة 95% من المجموع الكلي أو أكثر 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.
- نسبة النجاح في مادة التاريخ: 90.2% من الطلاب.
- نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% من الطلاب.
- نسبة النجاح في نتيجة امتحان الكمياء: 88.9%، وبلغت نسبة الحاصلين على درجة 95% من المجموع الكلي أو أكثر 2.4% من الطلاب.
- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي، أو الألماني، أو الإيطالي): 91%، بينهم 20% حصلوا 95% فأكثر من المجموع الكلي للمادة.
درجات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
حددت وزارة التربية والتعليم درجات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي لكل مادة على النحو التالي:-
- درجة النجاح في مادة اللغة العربية: 40 درجة، المجموع الكلي: 80 درجة.
- درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى: 25 درجة ، المجموع: 50 درجة.
- درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة، المجموع الكلي:40 درجة.
- درجة النجاح في مادة الرياضيات البحتة: 15 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية: 15 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الكيمياء 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الفيزياء: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الجيولوجيا: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الأحياء: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة التاريخ: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الجغرافيا:30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- درجة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة..
- درجة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.
- مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.
- مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.
- مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع) 50 درجة، ودرجة النجاح :25 درجة.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 20232 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور، فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.
- ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.
- اختر نتيجة الثانوية العامة 2023
- ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.
- بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم
- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا
- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف
- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات
- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
- أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
- محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
- محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية
- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة
- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي
- سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة
- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة
- عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
- فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة
- فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية
- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة
- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
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