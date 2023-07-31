في 10 ثوان| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدرجات

ينتظر أكثر من 783 ألف طالبًا وطالبة وأولياء أمورهم لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس واعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، بين ترقب لأحلام تتحقق في الوصول لكليات القمة وطموحات في مستقبل دراسي، وحذر من تعثرها، كون مجموع الثانوية العامة هو المحدد الأهم في تنسيق الكليات والمعاهد.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم .... بنسبة نجاح 78.8% من إجمالي أعداد المتقدمين للامتحانات.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية 78.74% من إجمالي 276211 طالبًا وطالبة.

وسجلت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023علمي علوم 78.62% من إجمالي 391671 طالبًا وطالبة.

فيما سجل نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات 79.78% من إجمالي 98658 طالبًا وطالبة.

78.62%، ونسبة النجاح في علمي رياضة: 79.78%، ونسبة النجاح في الأدبي: 78.74%.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

بلغ عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 على مستوى الجمهورية ... طالب وطالبة، موزعين ما بين .. طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، وعدد .. طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد .. طالب وطالبة بالشعبة علمي رياضيات.

وتباينت نسبة النجاح في مواد الثانوية العامة 2023، وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم، على النحو التالي:

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90% وبلغت نسبة الحاصلين على 95% من المجموع الكلي للمادة أكثر 1.5% من عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91% وبلغت نسبة الحاصلين على درجة 95% من المجموع الكلي أو أكثر 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة التاريخ: 90.2% من الطلاب.

نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% من الطلاب.

نسبة النجاح في نتيجة امتحان الكمياء: 88.9%، وبلغت نسبة الحاصلين على درجة 95% من المجموع الكلي أو أكثر 2.4% من الطلاب.

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي، أو الألماني، أو الإيطالي): 91%، بينهم 20% حصلوا 95% فأكثر من المجموع الكلي للمادة.

درجات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم درجات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي لكل مادة على النحو التالي:-

درجة النجاح في مادة اللغة العربية: 40 درجة، المجموع الكلي: 80 درجة.

درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى: 25 درجة ، المجموع: 50 درجة.

درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة، المجموع الكلي:40 درجة.

درجة النجاح في مادة الرياضيات البحتة: 15 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية: 15 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الكيمياء 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الفيزياء: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الجيولوجيا: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الأحياء: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة التاريخ: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الجغرافيا:30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

درجة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة..

درجة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع: 30 درجة، المجموع الكلي:60 درجة.

مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.

مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة.

مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع) 50 درجة، ودرجة النجاح :25 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 20232 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور، فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.

ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023

ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

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