محدش قفل .. مصادر تكشف مفاجأة بشأن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

قالت مصادر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لا يوجد أى طالب قد حصل على 100% فى نتيجة الثانوية العامة 2023، وأضافت المصادر أن الأول على الثانوية العامة حاصل على 409.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأشارت المصادر إلى أنه تم اختيار أوائل الثانوية العامة 2023 من جميع الشعب سواء أدبي أو علمي علوم ، وعلمي رياضيات وأدبى، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ومدارس الدمج ومدارس المكفوفين، بالإضافة إلى اختيار جميع الأوائل من جميع المدارس سواء حكومية أو تجريبية أو خاصة أو مدارس متفوقين.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أشارت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة أن الوزارة تعمل الآن على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالنسبة الإلكترونية تمهيدًا لإعلانها إلكترونيًا على الرابط الرسمي للوزارة وأيضًا على المواقع الالكترونية التى لها الحق فى نشرها بعد شراؤها.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المتوقعة

وأعلنت المصادر أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من 75%، حيث أن تكون النسبة حوالى 87%، مشددة المصادر أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام مبشرة وأفضل من كل الاعوام السابقة بالإضافة إلى أن المجاميع جيدة ومتوازنة.

_ 91.3 % نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

_91.9 % نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

_89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.

_90.6 % نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء.

_91.1 % نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا.

_88.5 % نسبة النجاح فى الرياضيات التطبيقية.

_93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع.

_٨٨.٩٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء..و٩٠.٢٪؜ نسبة النجاح في التاريخ.

_٩١.٦٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا..و٩١٪؜ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء.

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