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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبشائر الوزير للطلاب وأولياء الأمور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تصدر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 واعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة بحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال الأيام الجارية، بعد مرور نحو أسبوع على انتهائهم من أداء آخر امتحانات الدور الأول.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول مؤشرات النتيجة وموعد إعلانها.

وقال الوزير إن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 المتوقع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الكمياء 

وأضاف أن تصحيح نصف أوراق إجابة الطلاب في امتحان الثانوية العامة 2023 لمادة الكمياء التي أثارت حالة من القلق لدى الطلاب بواقع 260 ألف طالب وطالبة، أظهرت حصول ألف طالب حصلوا على الدرجات النهائية، أما عدد الطلاب الحاصلين على 95% فما أعلى فبلغ عددهم 5 آلاف طالب.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل على موقع الدستور

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدستور

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

وحددت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، أو بوابة الثانوية العامة من هنا.
  • اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2022-2023.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ الطالبة في الامتحان.
  • الضغط على استعلام لتظهر النتيجة.

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدستور

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. وموعد إعلان النتيجة رسميا

كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور الآن برقم الجلوس

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا

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