موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج الصف الثالث الثانوي، ويتضاعف التساؤل عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث حدد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن التفاصيل الكاملة عن نتائج الثانوية العامة 2023، منوهًا إلى أن كافة إجراءات وخطوات تصحيح الامتحانات ستمر بمراحل متعددة ودقيقة وتكون تحت إشراف كوادر متميزة من أجل ضمان الدقة والجودة، منوها على حصول كل تلميذ على حقه بعملية التصحيح، مع الدقة العملية في التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة «أسئلة المقالية والبابل شيت».

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وعن ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، قام الدكتور رضا حجازي، خلال فيديو له منشور بصفحة وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني الرسمي، بالتأكيد أنه من المفترض إعلان النتيجة في مطلع شهر أغسطس القادم، منوها أنه يجري حالياً التصحيح لجميع الامتحانات طبق الكثير من المراحل التي تضمن للطالب الحصول على حقوقه كاملاً.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

وصف الدكتور رضا حجازي، نتيجة الطلبة في الامتحانات التي قد تم تصحيحها إلى الآن بالـ«مبشرة»، منوهًا إلى أن جميع الامتحانات سارت بصورة منتظمة في كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية، وبلجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

مراحل تصحيح الامتحانات

وحدد الدكتور رضا حجازي، جميع مراحل تصحيح الامتحانات وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وهي كالآتي: