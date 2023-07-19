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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

طلاب الأزهر الشريف
طلاب الأزهر الشريف

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، حيث أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، أن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي ستنتهي الخميس، بجميع مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية، على أقصى تقدير.

رابط بوابة الأزهر وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 

  1. الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا).
  2. ثم يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف.
  3. ثم الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.
  4. كتابة رقم جلوسه الذي أدى به امتحانات العام الجاري.
  5. الضغط على عرض النتيجة.

وسيتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، ويشمل توزيع درجات نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام، مجموع مواد الثانوية الأزهرية ألا وهو 650 درجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، أو بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، حيث تستغرق عملية تصحيح كراسات إجابات الطلاب فترة ثلاثة أسابيع من بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية.

 

توزيع مواد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

مادة القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

مادة الفقه من 40 درجة.

مادة التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة.

التفاضل والتكامل: 15 درجة.

الرياضيات التطبيقية، الإستاتيكا: 15 درجة،.

الرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة.

الفيزياء: 40 درجة.

الكيمياء: 40 درجة.

الأحياء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 40 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 واعتمادها رسميا

وبدوره، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه سيتم إرسال نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، إلى شيخ الأزهر الشريف عقب الانتهاء منها لاعتمادها رسميًا وإعلانها للطلاب عن طريق إدخال رقم جلوس الطلاب، ثم إرسال كشوف الدرجات لقطاع المعاهد بالقاهرة؛ لتتم مراجعتها وتجهيز الإعلان عن النتيحة في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، وتهنئتهم بنجاحهم وتفوقهم، كما هو متبع كل عام.

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