رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدستور.. يترقب الجميع إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل"، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتصحيح الأوراق الإلكترونية لأوراق البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدستور

وفي السياق ذاته تم تفعيل رابط لتسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع “الدستور”، حيث يمكن للطلاب إدخال جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن درجاتهم في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب الراغب في الاستعلام (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محل الإقامة،…).

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

تسجيل وسيلة تواصل (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الرقم.

وبعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إرسال النتيجة بشكل رسمي عبر الهاتف المحمول المسجل على الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقدم وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر مركز المعلومات لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي.

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (من هنا).

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- اضغط أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الجدير بالذكر أنه طبقا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت) تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد للعام الدراسي الحالي.