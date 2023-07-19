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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل على موقع الدستور

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية من طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، بداية شهر أغسطس المقبل، وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقييم الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

جاء ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشِرَ على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عن بدأ عمليات تصحيح ورق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تكون نتائج هذه الامتحانات في أوائل شهر أغسطس المقبل.

وستعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدستور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية استخراجها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت ظهورها

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

ويمكن للطلاب الراغبين فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بإتباع عدة خطوات:

  • أولاً، يجب الدخول على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي : https://emis.gov.eg/
  • يتعين اختيار بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة.
  • بعد ذلك، يجب الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.
  • ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس.
  • الضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

على صعيدا اخر، تم تفعيل رابط على موقع الدستور لتسجيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث يمكن للطلاب إدخال جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن درجاتهم في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يمكن للطلاب الراغبين فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، الدخول عبر الرابط التالي: من هنا.

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