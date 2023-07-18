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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت ظهورها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لمعرفة نتيجة العام الدراسي بعد انتهاء الامتحانات منذ أيام قليلة. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في هذا التقرير نوضح خطوات الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بمجرد ظهور النتيجة والإعلان عنها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم والاستعلام عنها برقم الجلوس. 

  • رابط وزارة التربية والتعليم الخاصة بنتيجة الثانوية سيكون متاح هنا.
  • بعد الدخول على الرابط سيكون متاح بانر أو لافتة مخصصة تعلن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.
  • يتم كتابة رقم جلوس الطالب
  • وتظهر النتيجة سواء ناجح ام راسب
  • درجات الطالب الكلية من المجموع الكلي وهو 410
  • درجات كل مادة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

في تصريح سابق للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة تسير في وضع جيد ومبشر ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية 2023 في بداية الشهر القادم أغسطس 2023.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

اختبارات القدرات للكليات 2023

مع العلم أن التسجيل لاختبارات القدرات مفتوح في الوقت الحالي للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات معينة وهذه الكليات لابد من اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بها. 

من رابط تنسيق الكليات يمكن الحجز لاختبارات القدرات في الكلية المرغوبة وهو الموجود هنا.

ومن خلال الرابط السابق يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة باختبارات القدرات وموعد ومكان الاختبار بعد التسجيل 

الكليات التي تسمح باختبار القدرات 

1 - كليات التربية الرياضية  بنين – بنات.

2 - شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3 - كليات الفنون الجميلة فنون – عمارة.

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان- دمياط – بنها – بني سويف

5 - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6 - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7 – كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

8 -شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس.

9 - كلية التربية شعبة التربية الفنية جامعة السويس.

10 - كلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر شعبة المسرح التربوى.

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رابط تقديم امتحان القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

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موعد انتهاء تسجيل امتحان القدرات 2023

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