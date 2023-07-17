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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة و2023.. ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة  للعام الدراسي 2023، وذلك عقب إنتهاء الامتحانات وبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية إلكترونيا، استعدادا للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وفى انتظار إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، النتيجة النهائية للثانوية العامة وأسماء الطلبة الأوائل في الشعب الثلاث ادبى وعلمى رياضة وعلوم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

إضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات البحث والاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”، عن موعد إعلان ظهور نتايجة الثانوية العامة و2023، من خلال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وذلك في أعقاب إنتهاء أعمال الامتحانات في أنحاء مصر 13 يوليو الكارى.

ظهور نتيجة الثانوية العامة و2023
 

كما يترقب آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد إتمام رصد الدرجات الكترونيا ومراجعتها وانتهاء أعمال التصحيح الالكترونى، وذلك استعداداً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة.e

إعلان ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة و2023

 

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مقطع فيديو بثه موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعب الثلاث الأدبية وعلوم ورياضيات، وذلك نهاية شهر يولية الجارى، بعد إنتهاء تصحيح ورصد الدرجات.

 

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

فى النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك كالآتى:

أولا.. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية 2023 من هنا 

ثانياً.. تسجيل رقم الجلوس الخاص بك للحصول على النتيجة.
ثالثاً.. تضغط على أيقونة الاستعلام وعرض نتيجة الامتحان.

رابعاً.. ظهور نتيجة الثانوية العامة تتضمن المجموع الكلي والدرجات للمواد الدراسية.


فى الختام، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إرتفاع مؤشرات النجاح وإرتفاع الدرجات في بعض المواد الدراسية للثانوية العامة،وننها حصول 5 آلاف طالب وطالبة على مجموع 95% من درجات الامتحان.

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