أبرزها إنشاء عاصمة صناعية.. 7 طلبات إحاطة لوكيل "صناعة النواب" خلال دور الانعقاد الثالث

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، العديد من الاسهامات والنشاطات لأعضاء اللجنة من خلال مشاركتهم الفعالة في تقديم طلبات إحاطة ومناقشة مشروعات قوانين وغيرها العديد من المناقشات للموضوعات التي تمس الملف الصناعي.

ومن أبرز الاعضاء الذين كان لهم دور فعال خلال دور الانعقاد المنتهي ، النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي تقدم بعدد من طلبات الإحاطة للجنة.

وتقدم النائب محمد سعد عوض الله، بـ 7 طلبات إحاطة علي مدار دور الانعقاد العادي الثالث، نستعرضها في السطور التالية: