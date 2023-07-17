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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبرزها إنشاء عاصمة صناعية.. 7 طلبات إحاطة لوكيل "صناعة النواب" خلال دور الانعقاد الثالث

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، العديد من الاسهامات والنشاطات لأعضاء اللجنة من خلال مشاركتهم الفعالة في تقديم طلبات إحاطة ومناقشة مشروعات قوانين وغيرها العديد من المناقشات للموضوعات التي تمس الملف الصناعي.

ومن أبرز الاعضاء الذين كان لهم دور فعال خلال دور الانعقاد المنتهي ، النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي تقدم بعدد من طلبات الإحاطة للجنة.

وتقدم النائب محمد سعد عوض الله، بـ 7 طلبات إحاطة علي مدار دور الانعقاد العادي الثالث، نستعرضها في السطور التالية:

  • دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي.
  • إنشاء عاصمة صناعية علي غرار العاصمة الإدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية .
  • سياسة وزارة التجارة والصناعة في توطين الصناعة المحلية والتحول التدريجي لمنع استيراد المثيل المحلي.
  • استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الاجانب بتدبير العملة حتي تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.
  • طلب شركة “سينمار” بزيادة الرسوم الجمركية علي خامة البي في سي مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.
  • قرار وزير المالية بإيقاف الاستثناء الخاص بمد صلاحية الرقم التعريفي ACI.

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