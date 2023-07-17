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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. حوار مفتوح مع أشرف العشماوي بمعرض الإسكندرية

أغلفة العشماوي
أغلفة العشماوي

يحل الروائي أشرف العشماوي ضيفًا في حوار مفتوح عن مجمل أعماله الروائية وذلك في الرابعة من مساء الخميس المقبل بمركز المؤتمرات بقاعة الوفود ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ18.

الحوار تديره الكاتبة هند جعفر ويشمل العديد من روايات أشرف العشماوي ومنها روايته الأخيرة السرعة القصوى صفر.

أما عن أشرف العشماوي فهو مستشار وروائي مصري صدر له العديد من الأعمال الأدبية والبحثية منها روايات السرعة القصوى صفر، والبارمان، وصالة أورفانيللي، وكلاب الراعي، وزمن الضباع، وسيدة الزمالك، وبيت القبطية، وتذكرة وحيدة للقاهرة، وتويا، والجمعية السرية للمواطنين، والمرشد والكتب كلها صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

وللعشماوي كتاب سرقات مشروعة، وفيه يتحدث عن حكايات الآثار المصرية وتهريبها والكثير عن هذه الأمور.

معرض مكتبة الإسكندرية أشرف العشماوي الدار المصرية اللبنانية السرعة القصوى صفر مكتبة الاسكندرية

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