ينشر الدستور موعد انتهاء تسجيل امتحان القدرات 2023 فتزامناً مع بدء التسجيل الرسمي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بعد أن تصدرت نتائج محرك البحث “جوجل” لعدد من الكليات التي تشترط اجتياز امتحان القدرات 2023 للحصول على فرصة الالتحاق بها.

ونرصد في التقرير التالي موعد انتهاء تسجيل امتحان القدرات 2023:

موعد انتهاء تسجيل امتحان القدرات 2023

يمكن الآن، التسجيل لأداء امتحان القدرات 2023، حيث بدأ التسجيل منذ يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويتطلب ذلك اتباع الخطوات المحددة:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/

-يدخل إلى صفحة تسجيل امتحان القدرات 2023.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لـ امتحان القدرات 2023 باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن: «رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب «علمية - هندسية - أدبية»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع امتحان القدرات 2023 المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل لـ امتحان القدرات 2023، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد انتهاء تسجيل امتحان القدرات 2023.. اجتياز امتحان القدرات

وتأتي الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز امتحان القدرات 2023 كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024، كالتالي:

كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية).

شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

