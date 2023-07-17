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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التقديم لوظائف شاغرة بهيئة الطاقة الذرية اليوم.. تعرف على الشروط

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف قيادية شاغرة تتبع الإدارة المركزية للأمن بهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

يبدأ التقديم للوظيفة من اليوم 17 /7 حتى 16 /8، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة الكائنة 3 شارع أحمد الزمر- مدينة نصر في أيام العمل الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرًا لمدة شهر من تاريخ الإعلان، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وفقا لاشتراطات شغل الوظيفة.

يختص شاغل هذه الوظيفة دون غيرها من وظائف وحدات الأمن بالهيئة بالاتصال بجهات الأمن المختلفة وتلبية احتياجاتها، حيث يشترط توافر خبرة في تأمين المنشآت ضد أعمال التخريب المادي والمعنوي، وكذلك خبرة في تأمين جميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والبريدية تأمين القرارات التي تتخذها الهيئة التي لها طابع السرية.

ويتطلب فيمن يتقدم لشغل الوظيفة الخبرة في وضع المعايير التي يتعين الالتزام بها في تحديد القدر المسموح به من البيانات والإحصائيات وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالنشاط سواء إلى الأفراد أو الجهات تبعًا لدرجة سريتها، والخبرة في نشر الوعي الأمني بين الأفراد الذي يتم ترشيحهم للسفر خارج البلاد ضد مختلف المحاولات التي يتعرضون لها.

كما ينبغى أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه- حسن التصرف وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة معوقات العمل– خبرة في مجال العمل الأمني- المعرفة بعلوم الحاسب الآلى- إجادة لغة أجنبية، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة بينية قدرها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

وترفق طلبات شغل الوظيفة بالمستندات الآتية:
- بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدًا من جهة العمل الأصلية بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة.
- شهادة خبرة عملية معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة. 
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل + 7 نسخ ورقيا.
- مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى فى المقترح أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة من أصل + سبع نسخ ورقيا.
- عدد 7 صور شخصية حديثة.
- صورة بطاقة الرقم القومي حديثة والأصل للإطلاع.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وظائف قيادية شاغرة وزارة الكهرباء التنظيم والإدارة

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