تنشر الدستور موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 حيث ظهرت عبر “جوجل” في الساعات الأخيرة كأحد أكثر الكلمات بحثًا، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الأول.

ونرصد في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023:

يتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023، بعد انتهاء عمليات التدقيق والتصحيح والمراجعة في جميع محافظات الجمهورية لضمان حصول كل طالب على درجاته الكاملة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023، بما في ذلك إعلان أسماء الطلاب الأوائل في جميع التخصصات، وسيتم الاتصال بهم عبر الهاتف لتهنئتهم على نجاحهم وتمنياتهم بالنجاح المستمر في دراستهم الجامعية خلال السنوات القادمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف من هنا، وإتباع الخطوات التالية:

بوابة الأزهر الإلكترونية

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 قريبًا، ويمكن الاستعلام عنها عبر بوابة الأزهر.

للبدء في الاستعلام، يجب اختيار شعبة الدراسة (علمي أو أدبي) وإدخال جميع بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي ومحل الإقامة.

كما يجب تسجيل رقم جلوس الطالب المستعلم.

ثم يتم الضغط على زر "عرض نتيجة الثانوية الأزهرية 2023".

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023



أعلن قطاع الأزهر الشريف عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي، ويبلغ مجموع المواد 650 درجة، وجاءت توزيع الدرجات كالآتي:

توزيع درجات القرآن الكريم "تحريري و شفوي": 40 درجة.

توزيع درجات الفقه: 40 درجة.

توزيع درجات التفسير: 40 درجة.

توزيع درجات التوحيد: 40 درجة.

توزيع درجات الحديث "تحريري وشفوي": 50 درجة.

توزيع درجات النحو: 40 درجة.

توزيع درجات الصرف: 40 درجة.

توزيع درجات البلاغة: 40 درجة.

توزيع درجات الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

توزيع درجات اللغة الأجنبية: 40 درجة.

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة.

توزيع درجات التفاضل والتكامل: 15 درجة.

توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الاستاتيكا: 15 درجة.

توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة.

توزيع درجات الفيزياء: 40 درجة.

توزيع درجات الكيمياء: 40 درجة.

توزيع درجات الأحياء: 40 درجة.

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

توزيع درجات التاريخ: 40 درجة.

توزيع درجات الجغرافيا: 40 درجة.

توزيع درجات المنطق: 40 درجة.

