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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أزهرية كفرالشيخ يتفقد مركز تصحيح الشهادة الثانوية

أعمال تصحيح الثانوية
أعمال تصحيح الثانوية

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول 2022/ 2023، وبرفقته وفد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لمتابعة سير العمل بمركز تصحيح المواد الثقافية والعربية، والذي يقام بمعهد كفرالشيخ الثانوي بنين، وكذا بمركز تصحيح المواد الشرعية المقام بمعهد فتيات كفرالشيخ الثانوي، للوقوف على التعليمات النهائية للتصحيح وإبلاغها للمصححين.

وحرص رئيس المنطقة ومستشار العلوم الشرعية على الالتقاء برئيس المركز ومساعديه والمصححين والمراجعين الفنين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يُعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

كما تم التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كل جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثيا عليها، وأيضًا عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

من جهته، توجه رئيس المنطقة بالشكرِ لكل المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول، كما قدّم الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين مراكز التصحيح منذ بدايتها، كما خص بالشكر كلاً من علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورؤساء المراكز الشيخ علي كلبوش، رئيس مركز المواد العربية، وإيهاب زغلول، رئيس مركز المواد الثقافية، والشيخ ناصر الطراوي، رئيس مركز المواد الشرعية، وذلك على توفير مستلزمات المراكز من مراوح ومبردات المياه، وغيرها التي توفر كل سبل الراحة للمصححين، وتجهيزها في أسرع وقت.  

وبنهاية الجولة، اطمأن رئيس المنطقة والوفد القادم من قطاع المعاهد على سير وانتظام عملية التصحيح والتي تسير بهدوء دون أية معوقات، متمنين لكل أبناء الأزهر دوام النجاح والتوفيق.

تصحيح الثانوية الأزهرية نتائج أزهر كفر الشيخ

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