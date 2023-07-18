موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية استخراجها

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث العديد من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، من المقرر أن تُعلن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقييم الدرجات.

ونرصد في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، في مقطع فيديو نُشِرَ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، بأن عمليات تصحيح ورق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة 2023 قد بدأت، وأشار إلى أن نتائج هذه الامتحانات ستظهر في أوائل شهر أغسطس المقبل.

سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم: https://emis.gov.eg/، بعد إعلان موعد النتيجة الرسمي في الأيام المقبلة، بعدما يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

كيف الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس؟

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 باتباع عدة خطوات:

أولاً، يجب الدخول على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، ثم، يتعين اختيار بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة.

بعد ذلك، يجب الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

وأخيراً، يجب إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

وفي ذات السياق، تم تفعيل رابط على موقع الدستور لتسجيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث يمكن للطلاب إدخال جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن درجاتهم في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يمكن الوصول إلى الرابط من هنا.

يذكر أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تابعت الامتحانات في جميع المحافظات ولم ترصد أى شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب طوال فترة الامتحانات.