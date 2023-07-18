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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذيرات من النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 عبر السوشيال ميديا

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

حذرت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، من المنشورات المتداولة على السوشيال ميديا، والتي تزعم التلاعب إمكانية التدخل في كنترول التصحيح وزيادة الدرجات بمقابل مادي.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "كل هذا كذب وغير صحيح ونصب على أولياء الأمور من أجل الحصول على الأموال".

وأكدت أن "كنترولات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل ولا أحد يستطيع التلاعب في الدرجات، وكل ما يقال عن هذا كذب وافتراء"، لافتة إلى أن "التصحيح يتم بكل شفافية وعدالة، وكل طالب سيأخذ حقه".

وكان قد كشف الدكتور رضا حجازي عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

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