النتائج مبشرة.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تواصل كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، أعمالها للانتهاء من كل أعمال التصحيح بنهاية شهر يوليو الجاري، وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال مصدر بديوان وزارة التعليم، إن الكنترولات انتهت من تصحيح عدد كبير من مواد امتحانات الثانوية العامة (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء).

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الكنترولات تعمل حاليًا على تصحيح مواد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والأحياء والفلسفة والمنطق وفروع الرياضيات.

ولفت إلى ارتفاع نسب النجاح بشكل عام في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن المجاميع ستكون متزنة تعبر عن مستوى الطلاب.

