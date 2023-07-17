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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. وموعد إعلان النتيجة رسميا

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جوجل البحثي منذ انتهاء امتحانات الطلاب يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث امتحان طلاب شعبة علمي علوم مادة الأحياء وامتحان طلاب شعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية فيما امتحن طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2022-2023 معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

يدخل الطالب بياناته كاملة خلال الموقع الإلكتروني من ( الاسم رباعي، رقم الجلوس، محافظة الإقامة،…) للحصول على القائمة الكاملة بدرجاته في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي الحاصل عليه في إجمالي المواد والنسبة المئوية.

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الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

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موقف طلبة الثانوية العامة المؤجلين من اختبار القدرات وموعد التسجيل

موعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الان عن موعد رسمي لإعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2022-2023 حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الفترة من 10 - 15 يوم من أخر أيام انتهاء الامتحانات النهائية 2023.

يعكف كافة مسؤولي الامتحانات على أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية للانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لتفادي الأخطاء التي يمكن أن تحدث في نتائج الطلاب وضمان حصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات بكافة المواد الدراسية قبل اعتماد النتيجة النهائية بشكل رسمي.

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معامل الجامعات تستعد لـ«تنسيق الثانوية العامة»

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تنسيق 2023.. تعرف على الجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

مؤشرات تنسيق الكليات للثانوية العامة 2023

عقب تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس يمكن معرفة مؤشرات التنسيق والتي لن تبعد عن تنسيق العام الماضي وهى كما يلي :-

  • كلية الاقتصاد العلوم السياسية جامعة القاهرة  359 درجة.
  • كلية الدرسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية  352 درجة.
  • كلية ألسن جامعة كفر الشيخ 350 درجة.
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس 349 درجة.
  • كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 344 درجة.
  • كلية الاعلام جامعة القاهرة  339 درجة.

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رابط تنسيق الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2023

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