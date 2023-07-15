معامل الجامعات تستعد لـ«تنسيق الثانوية العامة»

- تجهيز أجهزة الحاسب الآلى بالمعامل المخصصة لها.. وموظفون لمساعدة وإرشاد الطلاب

- الإعلان عن جميع الجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة المعتمدة لتجنب النصب والاحتيال من الكيانات الوهمية

تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة المقبلة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، عن طريق مكاتب ومعامل التنسيق فى كل الجامعات والموقع الإلكترونى الخاص بالتنسيق.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المسئول عن أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن جامعة عين شمس ستكون هى المقر الرئيسى لأعمال التنسيق لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لصرف وقبول أوراقهم، وسيخصص مكتب جامعة القاهرة لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية، وذلك على غرار العام الماضى، مضيفًا أن التقديم بالجامعات المصرية يكون من خلال رابط التنسيق الخاص بموقع الوزارة، والتقديم للجامعات الخاصة والأهلية يكون من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لكل جامعة.

وأضاف «عطا» أن المجلس الأعلى للجامعات ألغى اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها «أجنبية وعربية»، والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات «الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم»، وألغى الاختبارات المعرفية.

وواصل: «تقرر استمرار العمل بنظام اختبارات القدرات المهارية بالنسبة لباقى الكليات التى تشترط النجاح فى اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق، وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، فيما جرى حذف هذه الكليات من قائمة الاختبارات بموقع التنسيق الإلكترونى».

وأشار إلى أن نظام وقواعد التنسيق للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ستكون ذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وفق الحدود الدنيا، وهو أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويكون القبول بأسبقية المجموع الكُلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة. وقال إنه من المقرر أن تكون مواعيد مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعات، لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والدبلومات الفنية، من الساعة الـ٩ صباحًا حتى الساعة الـ٣ عصرًا يوميًا خلال فترة تسجيل رغبات الكليات، ويكون متاحًا ٢٤ ساعة على الموقع الإلكترونى من الأجهزة الشخصية أو الخارجية عن مكاتب التنسيق.

وأضاف أن الوزارة أرسلت كل التعليمات لهذه المكاتب للتجهيز لاستقبال هؤلاء الطلاب عن طريق ضبط وإصلاح أجهزة الحاسب الآلى بالمعامل المخصصة لها، وتوفير التهوية اللازمة داخل المكاتب، وضبط قوائم الموظفين المسئولين عن هذه المعامل لمساعدة وإرشاد الطلاب.

وأكد أن الوزارة تحرص كل عام، فى مثل هذا التوقيت، على الإعلان باستمرار عن الجامعات والمعاهد، سواء الحكومية أو الخاصة، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لتجنب النصب والاحتيال على الطلاب من قبل الكيانات الوهمية، مضيفًا أن هناك لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ومداهمتها الكيانات الوهمية والمؤسسات التى تقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانونى أو الحصول على التراخيص اللازمة، وتقوم بمنح شهادات وهمية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا مع الجهات المعنية لمواجهة نشاط الكيانات الوهمية.

من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت استعدادات استقبال طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، إذ جرى تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من الطلاب، مؤكدًا أنه جرى وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأضاف أن المعامل معدة ومجهزة وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة مزودة بالإنترنت وطابعة لبطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور.

وفى جامعة عين شمس، أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن الجامعة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى، وجرى تجهيز ١٤ معملًا على أعلى مستوى بكليات «الآداب والحاسبات والمعلومات والهندسة والبنات والزراعة»، كما خصصت الجامعة معملًا لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب.

كما شكلت الجامعة فريق عمل من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، للرد على كل استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى كل مراحل التنسيق.