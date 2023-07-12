رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا

فعَلت جريدة "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقعها الإلكتروني لإرسالها لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوقيت انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر انعقاد مؤتمر صحفي، نهاية شهر يوليو الجاري، وفقا للجدول الزمني لأعمال نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ونستعرض في هذا التقرير رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور وخطوات التسجيل عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا.

ثانيا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.

ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 المادة مجموع النهائي درجة النجاح اللغة العربية 80 درجة 40 درجة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة 25 درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة 20 درجة التربية الدينية 25 درجة 12.5 درجة التربية الوطنية 25 درجة 25 درجة الاقتصاد والإحصاء 50 درجة 25 درجة الكيمياء 60 درجة 30 درجة الفيزياء 60 درجة 30 درجة الأحياء 60 درجة 30 درجة الجيولوجيا وعلوم البيئة 60 درجة 30 درجة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة 15 درجة التفاضل والتكامل 30 درجة 15 درجة استاتيكا 30 درجة 15 درجة ديناميكا 30 درجة 15 درجة التاريخ 60 درجة 30 درجة الجغرافيا 60 درجة 30 درجة الفلسفة والمنطق 60 درجة 30 درجة علم النفس والاجتماع 60 درجة 30 درجة



