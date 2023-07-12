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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتمادها رسميًا

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

فعَلت جريدة "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقعها الإلكتروني لإرسالها لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوقيت انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر انعقاد مؤتمر صحفي، نهاية شهر يوليو الجاري، وفقا للجدول الزمني لأعمال نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

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موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ونستعرض في هذا التقرير رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور وخطوات التسجيل عبر السطور التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا.
  • ثانيا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.
  • ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.
  • رابعا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

المادة

مجموع النهائي

درجة النجاح

اللغة العربية

80 درجة

40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

50 درجة

25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

40 درجة 

20 درجة

التربية الدينية

25 درجة

12.5 درجة

التربية الوطنية

25 درجة

25 درجة

الاقتصاد والإحصاء

50 درجة

25 درجة

الكيمياء

60 درجة

30 درجة

الفيزياء

60 درجة

30 درجة

الأحياء

60 درجة

30 درجة

الجيولوجيا وعلوم البيئة

60 درجة

30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة

15 درجة

التفاضل والتكامل

30 درجة

15 درجة

استاتيكا

30 درجة

15 درجة

ديناميكا

30 درجة

15 درجة

التاريخ

60 درجة

30 درجة

الجغرافيا

60 درجة

30 درجة

الفلسفة والمنطق

60 درجة

30 درجة

علم النفس والاجتماع

60 درجة

30 درجة


 

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