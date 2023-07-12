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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابطة معلمي الفلسفة يقدمون نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان غدًا

طلاب
طلاب

يخوض طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة الأدبي غدا، آخر امتحان فى ماراثون الثانوية العامة، حيث تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا لطلاب شعبة الأدبي بمادة الفلسفة ولطلاب شعبة العلمي علوم بمادة الأحياء، ولطلاب شعبة العلمي رياضة بمادة الجبر والهندسة.

تقدمت رابطة معلمي الفلسفة، بنصائح لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والمقرر عقد امتحان الفلسفة لهم غدًا الخميس الموافق 13 يوليو. 


ونصحت رابطة معلمى الفلسفة طلاب الثانوية العامة 2023 بحل النموذج الاسترشادى الذي قامت بنشره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشهور الماضية. 


وأكدت رابطة معلمى الفلسفة، أن الامتحان سيكون فى مستوى الطالب المتوسط ولا قلق منه، وأشارت إلى أن مواصفات امتحان الفلسفة غدًا كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسميا هو أن مادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وجددت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.


وطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

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