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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وانتهاء تصحيح الامتحانات

طلاب
طلاب

ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، عن الاستفسار على نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وخاصة من اقتراب إنتهاء الامتحانات نهاية الأسبوع الجاري.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، ينتهى أول بأول فور إنتهاء المادة، نظرًا لتجهيز النتيجة فور انتهاء الامتحانات في مدة من أسبوع لعشرة أيام بحد أقصى، لتكون في العشر الأواخر من الشهر الجاري.

وأكد المصدر، أنه فور انتهاء التصحيح سيتم مراجعة وجمع الدرجات بكل دقة، ليأخذ كل طالب حقه.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستكمل طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات، غدا الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .

غدًا.. طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات" يؤدون امتحان (الديناميكا)

تنسيق 2023.. الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

وانتهى أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امس، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (371891) طالب/ طالبة، كما يؤدى عدد (95552) طالب/طالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وعدد (251684) طالب/وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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