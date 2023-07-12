لو فاتك الترند|موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة.. ولاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"100 يوم صحة" تقدم 485 ألف خدمة صحية فى 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن 485 ألفًا و15 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، مساء أمس الثلاثاء، في جميع محافظات الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج الصف الثالث الثانوي ويشغل الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، بالاسم ورقم الجلوس، للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مستقبل مصيرهم التعليمي، استعدادًا إلى المرحلة التعليمية الجامعية القادمة، عن طريق تسجيل الرغبات بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في مراحله الثلاثة عقب إعلان نتيجة 3 ثانوي 2023.. للمزيد اضغط هنا.

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي في الساعات الماضية لتهنئته بالانضمام للفريق في الموسم المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

فيلم Elemental يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر المصرية

تمكن فيلم الرسوم المتحركة Elemental، من الحفاظ على موقعه في المركز الرابع في أسبوعه الرابع في 10 دور عرض سينمائية، ضمن 45 حفلة يومية، حيث حقق حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

مصر تشهد ظاهرتين فلكيتين اليوم وغدًا

تشهد سماء مصر؛ ظاهرتين فلكيتين، اليوم وغدًا، حيث يكون القمر بطلًا للظاهرتين، حيث يقترن مع كوكب المشترى اليوم، بينما يقترن غدًا مع الحشد النجمي "الثريا".. للمزيد اضغط هنا.