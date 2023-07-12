ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم Elemental يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر المصري

جريدة الدستور

تمكن فيلم الرسوم المتحركة Elemental، من الحفاظ على موقعه في المركز الرابع في أسبوعه الرابع في 10 دور عرض سينمائية، ضمن 45 حفلة يومية، حيث حقق حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين جنيه، في الوقت الذي تمكن فيه من تحقيق ما يقرب من 256 مليون دولار كإيرادات حول العالم ليكون فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق أعلى إيرادات لشركة ديزني منذ بداية وباء COVID-19، وفي حالة حفاظه على مستوى الإيرادات التي يحققها من المحتمل أن يجمع 100 مليون دولار أخرى قبل أن يغادر دور العرض، وبالتالي سيكون قد تجاوز الإيرادات التي حققها فيلم Encanto الذي عرضته ديزني عام 2021، وإن كانت التقديرات تشير إلى أن فيلم Elemental يحتاج لتحقيق 400 مليون دولار من أجل تحقيق ربح. 


ويقول مخرج الفيلم بيتر سوهان في بيان صادر عن شركة التوزيع، إن فيلم Elemental هو أكبر مشروع لديزني وبيكسار حتى الآن لدرجة أن بيكسار قامت بدعم الاستوديوهات الخاصة بها بمعالجات كمبيوتر جديدة حيث استخدموا 151,000 كور في ثلاث غرف كبيرة في معسكر بيكسار، لتزيد عن التي تم استخدامها مع أفلام ضخمة مثل Toy Story عام 1995، وMonsters. Inc عام 2001، وFinding Nemo عام 2003، بالإضافة إلي مضاعفة عدد فريق عمل المؤثرات الخاصة.


وأكدت المنتجة دينيس ريام: "لقد كانت هناك فترة كنت أخشى ألا يتم فيها الانتهاء من الفيلم ليكون جاهزا للعرض، ولكن سوهان رفض أن يخاف من حجم فيلمه، الذي يتناول ببساطة إشكالية "ماذا لو وقعت النار والماء في الحب؟" فتلك المسألة الصغيرة كانت السبب في إنشاء عالم كامل تعيش فيه عناصر مجردة بما في ذلك الأرض والهواء. 


وأضافت ريام، أن العمل أيضا يتناول قصة مهاجر مستمدة من حياة المخرج والتي شارك فيها كتاب بيكسار بالكامل حيث تحولت تلك الغرفة إلى جلسة علاج جماعي حيث قاموا بالتنقيب عن مواد عاطفية أصيلة، كما تمت دعوة كل موظفي بيكسار ليشاركوا بتاريخهم المتنوع عن الهجرة. 


وأشارت إلى أنها واحدة من أولى تجاربنا في العمل على فيلم يكون للعديد من الناس صلة شخصية بالقصة بشكل ملموس للغاية، فلقد مثلت هذه القصة رحلات مماثلة للعديد من الأشخاص العاملين في بيكسار، فلدينا الكثير من الأشخاص الذين هاجروا إلي الولايات المتحدة للعمل على الفيلم، أو ما فعل آباؤهم ذلك، لذلك كان هذا شيئا رائعا ومميزا. 


الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.

Elemental فيلم Elemental إيرادات العالم بيتر سوهان

الأكثر قراءة

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

"مش مالى عينها وخانتنى مرتين".. تفاصيل دعوى زنا من عامل ضد زوجته

باستثمارات 6.5 مليون دولار.. تسليم أول حفار بترول "صنع فى مصر" لتشغيله فعليًا

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى