لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي في الساعات الماضية لتهنئته بالانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إمام عاشور تربطه صداقة مع عدد من لاعبي الأهلي، والذين أبدوا ترحيبهم بالصفقة، وحرصوا على التواصل معه في الساعات الماضية وتهنئته بالانضمام للفريق.

وأوضح المصدر أن عاشور سيتقاضى الفئة الأولى في الأهلي، وهو ما يحصل عليه بقية لاعبي الفريق وستكون الامتيازات فقط في الإعلانات.

ونفى المصدر وجود أي خلافات داخل غرفة خلع الملابس بشأن الصفقة، مشددا على أن هناك ترحيباً كبيراً باللاعب، خاصة وأنهم كانوا على تواصل معه في الأيام الماضية.

وكانت "الدستور" قد أكدت أن إدارة الأهلي قد اقتربت من التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم عاشور لصفوف ميتلاند في يناير الماضي قادمًا من الزمالك، مقابل 2.76 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2027.