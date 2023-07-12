مصر تشهد ظاهرتين فلكيتين اليوم وغدًا

تشهد سماء مصر؛ ظاهرتين فلكيتين، اليوم وغدًا، حيث يكون القمر بطلًا للظاهرتين، حيث يقترن مع كوكب المشترى اليوم، بينما يقترن غدًا مع الحشد النجمي "الثريا".

وبحسب ما نشره الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ فإن اليوم الأربعاء يشهد اقتران كوكب المشتري مع القمر، ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة حوالي الساعة 1:45 صباحًا، ويظل حتى ظهور ضوء الشمس قبل الشروق.

وتشهد مصر ظاهرة فلكية ثانية في الثالث عشر من يوليو، حينما يقترن القمر مع الحشد النجمي "الثريا"، حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في الساعة 2:45 دقيقة صباحًا، وتختفي مع ضوء النهار.